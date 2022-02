Caserta, donna incinta minacciata da due rapinatori: ha perso il bambino

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di martedì 15 febbraio 2022 a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove una donna al settimo mese di gravidanza è stata fermata e minacciata da due sconosciuti. La loro intenzione era quella di rapinarla, quando le hanno puntato un affilato coltello sul fianco lei in preda alla paura ha detto loro di essere incinta.

Non appena i due giovani rapinatori si sono accorti che la donna era incinta si sono subito dati alla fuga, il forte shock provato dalla vittima però è stato fatale per il suo bambino. In seguito alla vicenda si è recata immediatamente dal ginecologo ma non c’era ormai più nulla da fare, il cuore del bimbo che portava in grembo non batteva più.

In preda al dolore e alla disperazione anche il marito della donna che ha subito il tentativo di rapina in provincia di Caserta. L’uomo ha fatto sapere che la moglie è distrutta, negli ultimi due anni aveva già perso due bambini e ciò che le è successo l’ha fatta sprofondare nello sconforto. Il marito della vittima ha poi rivelato che al momento hanno deciso di non denunciare quanto accaduto, nei prossimi giorni penseranno a cosa fare. L’uomo parlando della moglie ha concluso dicendo: “Spero si riesca a riprendere presto, specialmente per Antonio, il nostro primo figlio che ha visto la madre disperata.”

LEGGI ANCHE -> Carmine D’Errico: “Il figlio ossessionato dal perdere l’eredità”