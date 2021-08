Caserta, rissa finisce a coltellate: muore ragazzo di 18 anni

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 a Caserta. A perdere la vita una giovane ragazzo di diciotto anni, Gennaro Leone, rimasto coinvolto in una furiosa rissa scoppiata davanti ad alcuni locali per motivi banali. È stato un ragazzo a colpirlo ferocemente con un coltello alla gamba e all’addome.

In seguito al tragico episodio avvenuto nei giorni scorsi a Caserta immediata è stata la corsa in ospedale. Il 18enne dopo essere stato colpito ha perso molto sangue, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Arrivato in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma inutili si sono rivelati tutti i loro tentativi. La ferita all’addome era troppo profonda, i medici dopo aver provato a lungo a soccorrerlo non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Ragazzo accoltellato a Caserta durante una rissa, è morto all’età di 18 anni

La famiglia della vittima in ospedale ha pregato a lungo affinché si salvasse, dopo ore trascorse nella disperazione e nella paura hanno appreso la drammatica notizia, “Gennaro non ce l’ha fatta”. Insieme alla famiglia in ospedale c’erano anche gli amici del ragazzo, anche loro disperati nell’apprendere che il ragazzo è morto. Il 18enne da tempo praticava pugilato a Marcianise, non è riuscito però a difendersi dall’ira del suo aggressore.

I carabinieri indagano sulla vicenda per cercare di chiarire con esattezza cosa sia successo e per scoprire l’identità del ragazzo che ha ferito Gennaro Leone causando la sua morte. Alcune persone sono state interrogate, ma al momento non ci sono fermati.

