È successo a Belluno, un gelataio di 71 anni è morto lo scorso 23 luglio 2021 lasciando un’incredibile eredità. L’uomo era figlio di genitori che negli anni Quaranta e Cinquanta avevano fatto una grossa fortuna in Germania, da loro il gelataio Donato Casal, aveva ereditato moltissimi soldi e proprietà. Dopo la sua morte è saltato fuori che l’uomo ha lasciato gran parte dei suoi averi alle sue badanti, entrambe croate.

Una delle due badanti prima di prendersi cura di lui aveva accudito anche la madre. Il Gazzettino fa sapere che il suo patrimonio ammonta a oltre 10 milioni di euro, tra denaro e un patrimonio immobiliare milionario non solo a Val di Zoldo, in provincia di Belluno, ma anche a Jesolo, Mestre e in Germania. Il gelataio 71enne ha lasciato una grossa parte del suo patrimonio alle sue badanti, ma ne ha destinato una grossa fetta anche al suo comune, Val di Zoldo. Parte della sua eredità è andata anche alla sorella che vive a Susegana, alle due nipoti invece non ha lasciato nulla, entrambe non hanno reagito molto bene quando lo hanno scoperto.

Nel 2013 il gelataio aveva nominato erede universale una sua compaesana, l’amica è rimasta al suo fianco fino alla sua morte ma non ha ereditato quanto si aspettava. A lei ha infatti lasciato solo un’abitazione con stalla a Oderzo.

