Green Pass: novità in arrivo dal 1° aprile

Tra due settimane, dal 1° aprile per l’esattezza, l’Italia entrerà in una nuova fase, senza stato di emergenza, la cui fine è prevista dal 31 marzo in poi.

Tra le novità, la fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50: in vigore fino al 15 giugno, non sarà prorogato ulteriormente.

Infine, il Green Pass inizierà la sua uscita di scena in concomitanza con la fine dello stato di emergenza anche se si procederà per gradi.

Green Pass: novità in arrivo

Al momento, nonostante la crescita dei contagi, gli ospedali fortunatamente non registrano situazioni allarmanti.

Entro la fine di questa settimana, il Governo Draghi approverà il provvedimento che annuncia la tanto attesa road map in merito al ritorno alla normalità.

Un ritorno attuato su vari livelli.

Dal 1° aprile gli over 50 non in regola con il vaccino continueranno a essere esclusi da ogni luogo di lavoro mentre dal 1° maggio dovrebbe bastare il Green Pass base per recarsi al lavoro.

Sempre dall’inizio del mese di aprile, in base alle indiscrezioni, il Super Green Pass non sarà più necessario per le attività all’aperto.

Resterà, invece, per i mezzi pubblici e per i locali al chiuso insieme all’obbligo di indossare le mascherine Ffp2.

Infine, a scuola entro qualche settimana la Dad sarà abolita.

Tutti in classe a prescindere dal numero di contagi tra i compagni.

Gli aggiornamenti in vista dell’estate

Al momento non è ancora chiaro se dal 1° aprile si potrà anche tornare a soggiornare negli alberghi senza mostrare alcun tipo di certificazione.

Dal mondo del turismo si preme per riaprire il prima possibile senza alcun tipo di Green Pass.

In ogni modo, dal 1° maggio dovrebbe arrivare la vera svolta per un ritorno alla normalità.

Si potrà dire addio al Green Pass anche al chiuso, tornando ad accedere liberamente a bar e ristoranti, piscine e palestre, convegni e congressi.

Via anche le mascherine Ffp2 sia allo stadio che ai concerti.

Dal 1° giugno le mascherine non dovrebbero essere più obbligatorie anche sui mezzi di trasporto.