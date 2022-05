Nel FINIMONDO di M¥SS KETA in scena ENGINE e succede il GINimondo

M¥SS KETA sceglie ENGINE GIN per il video di Finimondo, primo singolo da CLUB TOPPERIA, il nuovo album in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia

La fine del mondo? È sotto il vestito di M¥SS. Non certo sulla sua agenda, perché anche durante l’apocalisse la Diva non rinuncia a sfrecciare sul lungomare a bordo di una Giulietta Spider, capelli “biondo Carrà” al vento e il volume a palla sulle note di una canzone estiva, che dai favolosi anni Sessanta rimbalza in un tempo indefinito. Campionata in chiave techno, ça va sans dire.

Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, è fuori il 13 maggio FINIMONDO, il nuovo video del singolo di M¥SS KETA che anticipa CLUB TOPPERIA, il prossimo album in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia.

Prodotto dal giovane e talentuoso producer Greg Willen, che per l’occasione campiona nientemeno che Il Capello dell’iconico padre di tutte le hit estive, e la partecipazione di Walter Ferrari aka I miei migliori complimenti, FINIMONDO è il racconto lisergico di un incontro a un after in riviera che si trasforma in un week end in stile “Paura e delirio a Gabicce Mare”. Una cartolina che arriva dalla rovente estate di un futuro imprecisato, fra scenate di gelosia, dirty talking, drink dai colori sgargianti e sfrenato dancefloor.

Al banco bar del nuovo video troviamo una latta dalla faccia dirty come quella di un Dirty Martini. È la lattina di ENGINE, gin dall’immagine dirompente, distillato su misura per chi ama stare (e pensare) out of the box. Nel video di FINIMONDO, un brano destinato ad accendere l’estate, il nuovo gin 100% italiano e biologico diventa il protagonista del Gin Martini servito dal barman a M¥SS KETA, performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, che ha esordito nel 2013 con MILANO, SUSHI E COCA per proseguire con altri successi stratosferici fino agli ultimi album per Island Records/Universal Music Italia.

“La mia idea di FINIMONDO? – parole di M¥SS KETA – Un gin martini fatto come la m¥ss comanda: gin engine, vermouth e una succosissima oliva. Ah…agitato, non mescolato”.

