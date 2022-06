Bosch e Progetto Itaca, al via da oggi la campagna #UnaBuonaRagione

Insieme al Progetto Itaca Onlus, un’organizzazione nazionale formata da volontari che si dedicano al settore della salute mentale, Bosch ha lanciato un’importante iniziativa chiamata #UnaBuonaRagione. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di trasmettere quanto sia importante il benessere e la salute mentale. Partono una serie di attività in occasione del tour di Marco Mengoni ‘Marco negli Stadi’, durante le date dei concerti che si terranno oggi 14 giugno 2022 a Udine, il 19 giugno a Milano e il 22 giugno a Roma.

Dopo due lunghi e difficili anni che a causa dell’emergenza sanitaria ci hanno costretto a cambiare le nostre abitudine e la nostra vita non è per tutti semplice tornare alla tanto attesa e desiderata ‘normalità’.

L’equilibro psico-emotivo di moltissime persone continua a risentirne. Sono infatti in molti ad avere difficoltà ad uscire di casa per reintegrarsi nella società. La Società italiana di psichiatria tramite una stima fa sapere che in Italia oltre un milione di persone soffrono oggi della ‘sindrome della capanna’. Di che si tratta? È la paura di tornare alla precedente vita e di uscire da quella che è ormai diventata un rifugio, cioè la propria casa.

Saranno i profili social di Marco Mengoni a riprendere la campagna durante i suoi concerti con uno striscione lungo 8 metri. In questo appariranno i messaggi, le frasi e i pensieri che il pubblico desidererà lasciare per esprimere #UnaBuonaRagione per liberarsi delle proprie paure e tornare attivi nella società.

È stato scelto questo titolo per la campagna proprio per invitare la gente a trovare il coraggio e la forza per uscire dal proprio isolamento emotivo. Un invito che faccia pensare a tutte le cose che prima della pandemia ci facevano stare bene. Tra queste: una passeggiata, chiacchierare con gli amici, ascoltare musica nei locali e molto altro ancora.

Bosch e Progetto Itaca con questa speciale iniziativa vogliono quindi spingere tutti a trovare la propria motivazione per potersi prendere cura nel modo più giusto del proprio benessere e della propria salute mentale. La multinazionale tedesca sostiene inoltre il Progetto Itaca con una donazione. Questa va ad aggiungersi alla raccolta fondi che si è tenuta tramite la vendita di opere NFT lo scorso 31 maggio a Milano. Una raccolta fatta in occasione della charity dinner intitolata “Il Bel Viaggio”.