Milano Fashion Jungle torna con i WhoMadeWho

Milano Fashion Jungle is back! Sabato 25 febbraio 2023 torna al Gate di Milano uno dei party più attesi della Fashion Week di Milano, grazie a scenografie e ad allestimenti avveniristici e alla musica elettronica di dj e producer di sicuro riferimento e affidamento.

Sabato 25 febbraio 2023 Milano Fashion Jungle ospita i WhoMadeWho, tra le migliori novità musicali degli ultimi tempi. Il collettivo danese WhoMadeWho è formato da Tomas Høffding, Tomas Barfod e Jeppe Kjellberg: i loro set al Burning Man e al Sónar hanno sempre lasciato il segno, come il loro live realizzato presso i tempi egiziani di Abu Simbel per la piattaforma Cercle. Il loro status di eccellenze musicali è stato ribadito dal loro album “UUUU”, uscito lo scorso anno per la loro etichetta discografica Embassy One: tredici tracce alle quali hanno collaborato tra gli altri Rampa, Kat Frankie e AVA4K e che li ha portati a vivere un tour statunitense di grande successo. Al Gate di Milano i WhoMadeWho si presentano in modalità (hybrid) djset, affiancati in console da Rocking Moroccin, Ageless e Elbio Bonsaglio.

Dopo aver ospitato negli anni precedenti artisti del calibro di Adam Port, Bedouin, Berhouz, Black Coffee, BLOND:ISH, Damian Lazarus, Guy Gerber, Rampa e Satori, con WhoMadeWho Milano Fashion Jungle arricchisce ulteriormente un roster che dal 2018 propone sempre artisti di qualità assoluta.

