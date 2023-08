“Mix Factor Vol 2 – Natural Born Deejays” è titolo del secondo dei dodici volumi firmati da Riccardo Sada per la collana Sindacato del Suono (kDope Editore): il secondo capitolo di una vera enciclopedia di genere nella quale parti tecniche e trucchi del mestiere si alternano con le parole dei protagonisti della scena musicale dance internazionale.

Prendendo voce attraverso interviste, pensieri, aneddoti, e soprattutto esperienza nel comparto, “Mix Factor Vol 2 – Natural Born Deejays” è il proseguo di un percorso che illustra e approfondisce temi legati al fenomeno dei clubbing e dell’industria musicale soffermandosi per una volta sui dj e la loro consacrazione. Un saggio che si trasforma in manuale, b2b e b2c, come Riccardo Sada ci ha abituati da tempo con il suo stile, nonché una guida ad uso e consumo di chi la musica la voglia vivere da protagonista o scoprirne i retroscena. Per addentrarsi in tutti gli aspetti di un movimento che muove le masse brulicanti e cangianti, spinge il business e rivoluziona il settore dell’intrattenimento, una serie essenziale da avere nella propria libreria.