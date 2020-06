I CamelPhat e il loro nuovo attesissimo singolo

I producer inglesi CamelPhat, già nominati ai GRAMMYs e tre volte disco di platino, annunciano in anticipo il loro nuovo attesissimo singolo ‘Hypercolour’ (RCA UK) che si avvale del featuring di Yannis Philippakis, il frontman dei Foals, e che esce oggi (venerdì 26 giugno 2020) in tutto il mondo. Una produzione di altissimo livello, nella quale il sound tipicamente ipnotico dei CamelPhat si arricchisce e si completa con la voce intrisa di malinconia di Yannis Philippakis. ‘Hypercolour’ unisce due potenze indiscusse della scena musicale britannica, per un brano che ha tutte le qualità per diventare uno dei più importanti crossover del 2020.

I CamelPhat non sono mai stati timorosi di spingersi oltre i propri limiti, come dimostra questa collaborazione con Yannis Philippakis, frontman dei Foals, per altro anticipata e attesa con grande entusiasmo dai propri fan. I Foals hanno iniziato il loro percorso artistico partendo dai party di Oxford, la loro città natale, diventando in breve tempo headliner nei più importanti festival musicali europei; con il tempo hanno saputo suscitare il consenso di pubblico e critica, aggiudicandosi lo sorso anno i Brit Awards (Best Band), gli NME e i Q Award. E i Foals non si sono certo fermati qua: sono stati nominati agli Ivor Novello Awards e per ben tre volte ai Mercury Prize, grazie a brani divenuti veri e propri successi quali My Number, Inhaler e The Runner.

Il duo di Liverpool Camelphat (Dave Whelan e Mike Di Scala) è da anni tra gli artisti dance più ricercati al mondo. Un successo che ha un vero e proprio punto fermo nella loro hit Cola (nomination ai GRAMMYs nel 2017) e che si è consolidato con altre potenti hit quali Breathe, Panic Room ft Au/Ra, Rabbit Hole e Be Someone, quest’ultima realizzata insieme a Jake Bugg. I CamelPhat sono acclamati per i loro ‘hottest dance acts in the world’ e sono da sempre ben supportati da pesi massimi di categoria quali Annie Mac, Zane Lowe, Danny Howard e Pete Tong, così come sono sempre tra i maggiori protagonisti del più importanti festival musicali mondiali quali Glastonbury, Coachella, Reading & Leeds, Creamfields, Warehouse Project e Parklife.

L’ipnotico brano ‘Hypercolour’ dei Camelphat e Yannis Philippakis esce oggi (venerdì 26 giugno 2020) in tutto il mondo!