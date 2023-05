Time Machine, la nuova label degli Agents of Time

Da anni gli Agents of Time sono rinomati per la loro techno ricca di melodia ed atmosfera. Le loro tracce sono state pubblicate su etichette discografiche di riferimento quali Afterlife, Kompakt ed Ellum Audio, così come da tempo sono protagonisti sugli stage e nelle console dei principali club e festival in Europa, Medio Oriente e Americhe.

Adesso Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo compiono un nuovo ed importante scatto in avanti, con la nascita della loro label Time Machine, con la quale sono pronti ad offrire nuove prospettive e nuove visioni del loro particolare universo sonoro. Un vero e proprio sguardo rivolto verso il futuro.

“Zodiac” è il titolo del primo singolo targato Time Machine. Con “Zodiac” gli Agents Of Time esplorano da par loro le più varie anime e dimensioni della techno; un brano elegante, trainante, dove un’infinità di dettagli si miscelano, dalla batteria ai sintetizzatori, con un break ed una ripartenza che sono pronte a dominare e a fare la differenza nelle dancefloor di tutto il mondo.

Zodiac è disponibile in tutte le piattaforme digitale a questo link