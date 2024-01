Copeland, De La Soul e tanti altri al Midem

Con viva soddisfazione e lungimirante visione, MIDƐM+24 rinasce dopo un’assenza di quattro anni, pronto a tornare il principale momento di incontro mondiale per l’industria musicale da mercoledì 24 a sabato 27 gennaio 2024 al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes.

MIDƐM+24 unisce le dinamiche di un festival musicale ed i contenuti di un forum incentrato sul business musicale, riunendo professionisti pronti a confrontarsi per costruire il futuro della musica, coinvolgendo altresì il pubblico con una programmazione decisamente ricca ed innovativa.

MIDƐM+24 riunisce i protagonisti dell’industria musicale a gennaio a Cannes e durante tutto l’anno con la comunità MuSee+. Tra i relatori più attesi di questa edizione spiccano Per Sundin, CEO di Pophouse Entertainment, Jeff Liebenson, Presidente di IAEL, Jeronimo Folgueira, CEO di Deezer, John Phelan, Direttore Generale di ICM, Richard James Burgess, Presidente e CEO di A2IM e Allen Bargfrede, Managing Director di Avance Advisors, giusto per citarne alcuni.

Per due giorni, MIDƐM+24 proporrà conferenze, panel, opportunità di networking, sessioni e masterclass al fine di incoraggiare e stimolare dibattiti e momenti di confronto tra i rappresentati dell’ecosistema musicale globale; sarà così possibile riflettere sulle più importanti sfide da affrontare quali innovazione, responsabilità sociale d’impresa ed i nuovi modelli di business. Il programma dettagliato in questo link.

I concerti in programma durante l’edizione 2024 di MIDƐM+24 avranno protagonisti tra gli altri De La Soul, Blackstar (Yasiin Bey & Talib Kweli), Baxter Dury, Soolking, Yemi Alade, Clara Ysé e l’Orchestre National de Cannes; il programma completo dei live – aperti al pubblico – disponibile in questo link.

Stewart Copeland, leggendario musicista, batterista e fondatore dei The Police e la cantautrice nigeriana Yemi Alade sono a loro volta gli ambasciatori ufficiali di MIDƐM+24. Succedono a Jean-Michel Jarre, al quale viene conferito il ruolo di ambasciatore onorario, dopo il successo dei suoi tre concerti autenticamente immersivi tenutisi durante l’edizione dello scorso anno.

Stewart Copeland porterà a MIDƐM+24 la sua ineguagliabile esperienza di musicista e compositore pluripremiato. Yemi Alade avrà dalla sua uno stile unico ed una presenza allo stesso tempo carismatica ed affascinante, Jean-Michel Jarre è da sempre riconosciuto come un indiscusso pioniere della musica elettronica; non serve davvero aggiungere altro.

”Siamo onorati di poter contare sul supporto e sulla partecipazione di questi artisti così importanti – dichiara Gilbert Desveaux, fondatore di Hopscotch – il loro contributo sarà decisivo per questo evento così importante per tutta l’industria musicale, il loro coinvolgimento promette momenti memorabili”.

Tutti e tre gli ambasciatori saranno presenti all’inaugurazione ufficiale di MIDƐM+24 alla presenza di David Lisnard, il Sindaco di Cannes, mercoledì 24 gennaio alle ore 19.40 al Teatro Debussy del Palais des Festivals.

L’accredito all access di MIDƐM+24 offre un accesso ad un programma ricchissimo di eventi, conferenze, incontri e tanto altro, il top di gamma in materia di intrattenimento e business. Tutti i dettagli per registrarsi in questo link.

MIDƐM+24 è un evento globale dedicato ai professionisti della musica, ed è organizzato da Mairie de Cannes e dal Palais des Festivals et des Congrès in collaborazione con Hopscotch e con il supporto di Allover/Panda Events.