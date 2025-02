La luna ha sempre un fascino molto particolare, il lunedì sera ha il raro pregio dell’esclusività: due fattori che uniti danno vita a Lunatique Old Monday, il nuovo lunedì sera di Milano, in programma da lunedì 10 febbraio 2025 al Menady Restaurant & Lounge.

Lunatique Old Monday unisce cena alla carta con le migliori specialità di pesce ed intrattenimento coinvolgente, con spettacoli ed esibizioni con artisti provenienti da tutta Europa, miscelando cabaret francese, burlesque, acrobazie e spettacoli teatrali e la musica del dj e producer Filippo Marchesini, con le sue sonorità house e afrohouse di qualità. Il tutto all’insegna dell’eleganza, dell’esclusività e con la giusta dose di mistero e sensualità, prima, durante e dopo la cena in un locale in stile liberty, strutturato su due piani e dotato di due lounge bar.

Lunatique Old Monday è un’idea di Ale Big Mama, imprenditore di lungo corso nel settore dell’intrattenimento serale e notturno e di Raimondo Calderone, direttore del Menady, entrambi già artefici in passato dei lunedì sera migliori d’Italia, rispettivamente High Quality Monday a Torino e il Full Monday all’Old Fashion di Milano. Serate capaci di radunare addetti ai lavori, pubblico e vip da tutta Italia, con quello spirito che negli ultimi anni si è un po’ perso e che Lunatique Monday vuole rimettere al centro della scena. Con il giusto rispetto per il passato, ma con lo sguardo sempre proteso verso il futuro, prossimo e anteriore.