Soundform al Philipp’s Club con Rizardo e Earthlife

Il design audace e affascinante di Philipp Plein caratterizza il Philipp’s Club di Milano e quale circostanza migliore per conoscerlo se non la serata Soundform, in programma giovedì 10 aprile 2025 in piena Design Week?

Soundform propone la musica di Earthlife durante la cena e di Franky Rizardo nel dopocena.

EarthLife è un duo nato nel 2015 e composto dagli italiani Luca Garzione e Luigi Gargano, che negli anni ha saputo sviluppare un’identità musicale ben precisa, in particolare con i propri live nei quali gli Earthlife sanno muoversi tra classica, pop, house e melodic techno, un set ideale per accompagnare momenti di qualità come la prima parte della serata di Soundform con la loro performance al piano e al sax.

Da anni un riferimento nell’ambito dell’elettronica internazionale, il dj e producer olandese Franky Rizardo da sempre si distinguere per miscelare nel migliore dei modi house e techno: il suo è uno stile sopraffino, come dimostrano le sue release per etichette discografiche quali Defected Records e la sua LTF Records ed i suoi set in giro per il mondo, nei migliori festival e club di tutto il mondo.

ingresso giovedì 10 aprile 2025: dopocena 30 euro (entro l’1), 40 euro (dopo l’1).

https://philippsclub.com