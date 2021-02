Francesco Sarcina ha affrontato momenti molto delicati e difficili in passato, ha rischiato anche di morire a causa delle sue dipendenze da alcol e droghe. Il noto cantante de Le Vibrazioni si è raccontato in un’intervista rilasciata a Fq Magazine. Ha parlato anche della sua infanzia, quando era un adolescente insieme al suo amico andava in giro a fare ca**ate. È stato in quegli anni che è rimasto folgorato dalla musica al punto da lasciare il suo quartiere per inseguire il suo sogno di approdare nel mondo della musica.

Sarcina per molto tempo ha abusato di alcol e sostanze stupefacenti, si considera un sopravvissuto. Tra le varie cose ha detto: “Mi sono massacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto.” Ha poi continuato dicendo che non avrebbe dovuto fare uso di quelle sostanze perché se non si è lucidi è solo sopravvivenza. Francesco Sarcina ha parlato anche del padre, a detta sua erano molto simili. L’uomo fu colpito da un ictus e non riuscì più a condurre una vita normale.

Francesco Sarcina ha raccontato di aver portato una volta il padre ad un suo concerto, ma si rese conto che non si stava godendo la cosa come avrebbe potuto perché non poteva farlo. Quando è morto ha disperso le sue ceneri in mare, nel suo libro ha raccontato che a causa del vento gli finirono in faccia. Queste le sue parole: “Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevo sniffato le ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones.”

Il cantante ha fatto sapere che è stata una notizia che lo ha molto spaventato a fargli decidere di riprendere in mano la sua vita. Ha scoperto di avere un tumore ed è stato in quel momento che ha capito che doveva smettere di abusare di alcol e droghe, in questa fase lo ha molto aiutato anche J-Ax. A detta sua dopo il tumore è stato soprattutto per i suoi figli che ha deciso di vivere.