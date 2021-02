Lady Gaga, rapiti i suoi cani: la cantante offre 500mila dollari a chi li ritrova

Al centro del gossip negli ultimi giorni Lady Gaga, la nota ed amatissima cantante al momento si trova a Roma per le riprese del film ‘Gucci’ di Ridley Scott, lei interpreterà i panni di Patrizia Reggiani. La pop star sta vivendo momenti di angoscia e sconforto negli ultimi giorni. Il motivo? Nella nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno ha rapito i suoi adorati cani.

Lady Gaga possiede tre Bulldog francesi e li ama moltissimo, due di loro sono stati rapiti mentre stavano facendo una passeggiata con il loro dog sitter Ryan Fischer in una rinomata strada di Los Angeles. Gli autori della vicenda sono due uomini, questi dopo essere scesi da un’auto con i vetri oscurati hanno colpito il dog sitter con diversi colpi di arma da fuoco, dopodiché hanno preso due dei tre cani della cantante. Il terzo è riuscito a salvarsi scappando, gli agenti lo hanno trovato poco dopo. Nonostante le ferite riportate sembra che Fisher non sia in pericolo di vita.

Lady Gaga offre un’importante ricompensa a chi ritroverà i suoi cani

La notizia ha sconvolto non poco Lady Gaga, ama molto i suoi affettuosi amici a quattro zampe ed è disposta ad offrire un’importante ricompensa per poterli riavere con sé. La cantante ha infatti fatto sapere che a chi riuscirà a ritrovare i suoi due Bulldog francesi donerà 500mila dollari. Con una cifra così alta di sicuro in moltissimi cercheranno di ritrovare i due cuccioli, la cantante riuscirà a riabbracciare i suoi amati cani? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire se la vicenda si concluderà in modo positivo per la famosissima pop star.