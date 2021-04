Vaccino AstraZeneca: raccomandato agli over 60, cosa c’è da sapere

In Italia il ministero della Salute ha stabilito che il vaccino AstraZeneca contro in Coronavirus sarà consigliato agli over 60. Il motivo? Perché in quella fascia d’età i rischi riscontrati di avere problemi circolatori (trombosi) in seguito alla somministrazione sono minori. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e responsabile del Comitato Tecnico Scientifico, aveva già anticipato questa decisione nella serata di ieri.

L’Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha presto questa decisione in seguito ad ulteriori valutazioni fatte in merito alla sicurezza del vaccino AstraZeneca. L’agenza ieri pomeriggio aveva fatto sapere che tra la vaccinazione con questo tipo di vaccino e alcuni rari casi di trombosi un legame era possibile. Ci ha tenuto però a ribadire che i benefici che offre sono comunque maggiori dei rischi che potrebbe causare.

AstraZeneca consigliato agli over 60, parla Locatelli

Franco Locatelli ha reso noto che insieme al ministero della Salute hanno deciso di stabilire la raccomandazione dell’uso del vaccino AstraZeneca per tutti coloro che hanno superato i 60 anni di età. Tutti coloro che avevano già ricevuto la prima dose e hanno meno di sessant’anni potranno ricevere la seconda dose se nelle due settimane successive alla somministrazione non hanno avuto problemi circolatori.

Nella circolare del ministero si legge che dopo la somministrazione della seconda dose nessun caso di trombosi è emerso. Proprio per questo non ci sono elementi che inducano a non somministrare la seconda dose di vaccino a coloro che hanno già ricevuto la prima dose anche se hanno meno di sessant’anni.