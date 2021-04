Don Riccardo lascia il sacerdozio per amore: “Ho provato libertà”

Don Riccardo Ceccobelli è un prete che ha deciso di lasciare il sacerdozio per amore, guidava la parrocchia di San Felice di Massa Martana. Si tratta di un uomo di 42 anni, diventato prete il 18 marzo del 2012 a Pantalla di Todi. Ad annunciare la notizia alla sua comunità è stato lui stesso mostrandosi molto emozionato.

Ai suoi affezionati fedeli ha raccontato di essersi innamorato e di voler provare a vivere questo grande amore senza allontanarlo. Ci ha tenuto però a precisare di non aver mai trasgredito gli obblighi previsti dal suo ministero. A detta sua non è mai venuta meno alla promessa che ha fatto al vescovo di essere prete fino alla fine. Dopo aver comunicato il suo desiderio di dismettere l’abito da prete, il vescovo Gualtiero Sigismondi che era al suo fianco durante l’annuncio ha detto ai fedeli che non hanno il diritto di commentare la sua scelta. A parer suo il loro dovere è ora quello di non fargli mai mancare l’abbraccio della preghiera.

Don Riccardo Ceccobelli ha raccontato di aver conosciuto Laura quattro anni fa in parrocchia. Lo scorso settembre ha capito che provava qualcosa di davvero forte per lei, anche se per molto tempo ha provato a reprimere i suoi sentimenti. Una sera ha sentito la necessità di telefonarle perché non riusciva a dormire, dopo aver sentito la sua voce ha provato una grande emozione e si è addormentato.

Lo scorso gennaio ha presentato al vescovo le dimissioni. L’ormai ex parroco ha fatto sapere di aver provato un senso di libertà, chiarezza e onestà quando la sua scelta è stata annunciata. Il vescovo gli ha dato la sua benedizione augurandogli che il Signore conceda loro di ‘avere un cuore solo e un’anima sola’.