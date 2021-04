Demet Özdemir è l’attrice turca che ha conquistato l’Italia interpretando “Sanem” nella serie di successo Daydreamer – Le ali del sogno. Sul set l’intesa con il collega e co-protagonista Can Yaman ha fatto sognare i fan, che speravano che l’amore interpretato sugli schermi fosse realtà. In più occasioni alcuni dettagli hanno fatto credere che tra i due fosse sbocciato l’amore, ma dagli attori non è mai arrivata la conferma ufficiale. Non tutti sanno che Demet Özdemir è anche un’ottima ballerina e cantante, infatti la sigla della serie Daydreamer è stata cantata da lei.

Nata a Izmit, in Turchia, nel 1992 (29 anni), è la più piccola di tre fratelli. Si impossessa del palco fin da giovanissima, tra saggi, corpo di ballo di diversi musicisti turchi e video musicali. Presto si accorge che la danza non le basta, così, terminato il liceo, si iscrive alla scuola di recitazione. Il successo nel paese natale è piuttosto immediato: dal 2013 a oggi Demet Özdemir ha recitato in moltissimi film e serie TV di successo, tra cui “I will give you a secret“, su Fox e “Strawberry Scent”.

Il successo internazionale, però, arriva con la serie DayDreamer – Le ali del sogno, diretta da Çağrı Bayrak. Demet Özdemir interpreta “Sanem”, una giovane donna che sogna di diventare scrittrice e che durante l’impiego in un’agenzia pubblicitaria incontra Can (interpretato da Can Yaman). La serie viene distribuita in venticinque paesi e grazie a questo ruolo la giovane attrice turca vince diversi premi alla carriera.

Demet Özdemir, vita privata e fidanzato

Attorno alla vita privata di Demet c’è sempre stato un alone di mistero: i media le hanno più volte attribuito relazioni con colleghi dello star system che l’attrice ha prontamente smentito. Questa volta è lei a uscire allo scoperto, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto con il fidanzato Oğuzhan Koç. L’uomo, casse 1985, è un attore e sceneggiatore turco. Tra i due è sbocciato l’amore dopo anni di conoscenza; in molti hanno accusato Demet di essere la causa della rottura tra Oğuzhan Koç e l’ex fidanzata, l’attrice turca Yağmur Tanrısevsin. La neo-coppia però riferisce di aver iniziato una frequentazione amorosa solo dopo la rottura.

Leggi anche: Celebrità a confronto tra passato e presente: 52 foto di vip a distanza di anni