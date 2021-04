Tanja Monies ospita Gabon (Exogroove) a Bella Storia

Bella Storia è un programma in onda tutti i lunedì sera (alle 22) su Radio Studio Più, condotto da Tanja Monies e Valeriano Rusciano per la regia di Francesco Togni: un programma iniziato da poche settimane e che lunedì 19 aprile (oggi) ha un ospite più che speciale: Gabon, l’ideatore negli anni novanta di Exogroove, il fuoriorario per antonomasia, un must assoluto negli anni novanta per quanto riguarda i raduni con protagonista la musica elettronica e per tantissimi aspetti precursori di quello che poi sarebbe accaduto negli anni successivi con i festival. Intervistato da Tanja Monies, vocalist del Peter Pan di Riccione e della Villa delle Rose di Misano Adriatico, Gabon racconterà la storia di Exogroove, New York Bar, Mtv One Night Tour, Salvation e di tutti quegli eventi che negli anni ha creato e esportato in tutto il mondo. A seguire, un estratto della compilation discografica Exogroove del 1995, mixata da Joe T Vannelli con le voci di Tony Bruno e Mc Merlino.

Bella Storia va in onda da questa stagione da Riccione, condotto da Tanja Monies, vocalist, cantante e perfomer, dalla scorsa estate anche art director dei dinner show dei succitati locali Peter e Villa, e da Valeriano Rusciano, nel 2019 ideatore, produttore e conduttore di Movida School, il talent show dedicato al mondo della notte. In regia il dj Francesco Togni, già in consolle in Emilia Romagna in locali quali Peter Pan (Riccione) e Matis (Bologna). Tutte le puntate di Bella Storia sono disponibili sul sito di Studio Più in formato podcast. Prima di Gabon, a Bella Storia sono stati ospiti Sigis Vinylism, Maurizio Schmitz, Samuele Sartini, Eugenio Colombo, The Cube Guys e Nicola Zucchi.