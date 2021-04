Genoveffa Darone: chi è la moglie di Lorenzo Insigne

Genoveffa Darone è la moglie del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Sia lei che il marito hanno sempre mantenuto una grande riservatezza sulla loro vita privata. Genoveffa, detta Jenny, è una donna bellissima che, nonostante le numerose richieste da parte di programmi televisivi, non ha mai voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Una breve comparsa in TV solo in occasione dello scherzo organizzato dalle Iene ai danni del marito. Proprio in seguito alla messa in onda di quel servizio si era scatenata un’ondata di polemiche per i modi considerati maschilisti di Insigne e per l’apparente succubanza della donna nei confronti del marito.

Genoveffa Darone, biografia

Jenny ha 28 anni, festeggia il compleanno il 24 settembre ed è originaria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Ha lavorato come commessa in un negozio che vende articoli per la cura della persona. Estranea al mondo del calcio, dichiara di conoscerlo molto poco. Non sempre, infatti, la vediamo sugli spalti a sostenere il marito. Le sue apparizioni in pubblico sono piuttosto limitate: le rare volte che viene ripresa dai paparazzi si trova in compagnia del marito, al quale è molto legata.

Un amore da favola quello tra il calciatore e la bella Jenny. I due si sono conosciuti appena bambini a Frattamaggiore, paese natale di entrambi. Si sono fidanzati da adolescenti, ma come facilmente succede con gli amori giovani, si sono persi di vista negli anni a seguire. Dopo un lungo periodo si sono ritrovati a una cena tra amici e, da lì, non si sono più lasciati. Il 31 dicembre 2012 si sono sposati con una cerimonia intima tra amici e parenti. La coppia ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Sul profilo Instagram di lei, aperto poco più di un anno fa, la maggior parte dei post sono una dedica al marito e agli amati figli.

Leggi anche: 15 scene di film talmente scioccanti da far rimanere senza fiato