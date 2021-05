Bill Gates divorzia dalla moglie Melinda: l’annuncio su Twitter

Bill Gates e la moglie Melinda hanno annunciato il divorzio dopo 27 anni e tre figli insieme. Non sono noti i termini dell’accordo, ma il patrimonio della famiglia Gates è immenso.

La ricchezza di lui ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della moglie a 70 miliardi di dollari.

L’1% di azioni della coppia in Microsoft, vale oltre 7 miliardi di dollari, la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.

L’annuncio su Twitter

Il co-fondatore di Microsoft – secondo uomo più ricco dopo il patron di Amazon, Jeff Bezos, anche lui reduce, due anni fa da un altrettanto celebre divorzio – ha annunciato la fine del matrimonio ieri, quando in America era già tardo pomeriggio con un messaggio postato su Twitter.

“Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora ovunque per consentire a tutti di condurre una vita più sana e produttiva. Abbiamo continuato a credere con convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione. Ma abbiamo capito di non poter più credere in noi come coppia, di non poter crescere oltre in questa fase della vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre perché per ora navigheremo a vista in questa nuova vita“.

Stessa richiesta avanzata su Instagram dalla figlia maggiore Jennifer: “E’ stato un periodo difficile per tutta la nostra famiglia. Grazie per comprendere il mio desiderio di privacy mentre ci approcciamo a una nuova fase della nostra vita“.

Bill Gates e Melinda: storia di un amore

Bill Gates e Melinda si erano messi insieme nel 1987, dopo essersi conosciuti a un evento a New York.

Lei era andata a lavorare nel settore marketing per Microsoft per poi diventare responsabile del settore informazione, all’inizio degli anni ’90.

La coppia si sposò il 1 gennaio 1994 alle Hawaii.

Da quel momento Melinda lasciò l’azienda per dedicarsi alla famiglia che si sarebbe allargata con la nascita di Jennifer, Rory e Phoebe.

I Gates si stabilirono a Medina, in Virginia, ma senza staccarsi dal resto del mondo.

Anzi, con la nascita della fondazione, avvenuta nel 2000, la coppia, con un patrimonio di oltre 130 miliardi di dollari, ha guidato operazioni di filantropia da record.

Si calcola che fino al 2014 avessero donato alla fondazione piu’ di 28 miliardi, cifra che negli ultimi sette anni è cresciuta in modo verticale.

La separazione dopo 27 anni non intaccherà il destino del movimento: entrambi resteranno fedeli al patto.

Devolveranno metà del loro patrimonio ma lo faranno individualmente.