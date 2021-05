Aka7even: le date del suo primo tour, tappa anche al Fabrique di Milano

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, è pronto per il suo primo tour che si terrà nel 2022. Al momento sono state ufficializzate tre date: Napoli presso la Casa della Musica il 23 gennaio, a Milano al Fabrique il 26 gennaio e all’Atlantico di Roma il 30 gennaio. Gli show sono prodotti da Vivo Concerti e i biglietti sono disponibili sul loro sito ufficiale a partire dalle 16:00 di lunedì 17 maggio 2021. Mentre dalle 11:00 di sabato 22 maggio 2021 presso tutte le rivendite autorizzate. Intanto è attesissima da parte dei fan di Aka7even l’uscita del suo Ep, dove saranno contenuti i singoli presentati durante il percorso nel talent e canzoni inedite.

In arrivo l’album di Aka7even

Il successo ottenuto grazie ad Amici 20, dove si è aggiudicato la finale, sta dando i suoi frutti. Il cantante farà uscire il suo disco d’esordio venerdì 21 maggio e si intitolerà semplicemente con il suo nome ”Aka7even”. Durante il percorso al Serale ha firmato il contratto discografico con la Columbia Records / Sony Music Italy, l’etichetta ha scelto di ingaggiare solo lui tra i partecipanti dell’ultima edizione del talent di Maria. Ad annunciare l’uscita dell’album è stato lui stesso con una post su Instagram, in cui ha mostrato in esclusiva la copertina e la tracklist. All’interno saranno contenute dodici canzoni, suddivise in lato A e lato B: Yellow, Eazy, Mille parole, Fuori, Strike, Mi manchi, Luna, Black, Blue, Loca, Rolly Stone, Torre Eiffel.

I successi e le certificazioni

Aka7even, pur non avendo vinto ad Amici, è stato tra i favoriti fino all’ultimo, fino a quando per poco si è visto superare da Sangiovanni durante la puntata finale. Le sue canzoni sono già delle hit, con ”Mi manchi” ha raggiunto il disco di platino ed è entrato nella Top 5 della classifica generale dei singoli di Fimi. Un’altra grande soddisfazione è stata quella di essersi posizionato alla numero 1 della Top 50 Italia di Spotify, tra gli allievi della scuola prima di lui ce l’aveva fatta Irama.

E’ sulla strada giusta per diventare un tormentone anche la sua ”Loca”, ultimo brano presentato al Serale che durante le performance faceva già ballare il pubblico in studio e i giudici. Di questa canzone Aka7even ha detto: ”Si tratta di un pezzo ad ondata estiva. Parla di un incontro su una spiaggia fra un ragazzo e una ragazza. Lui le dice che la vede loca, che la vede pazza, iniziano a ballare e decidono di passare questa notte sulla spiaggia insieme”.

