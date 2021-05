Franco Battiato, il fratello racconta i suoi ultimi giorni: “Non ha capito”

Franco Battiato è morto ieri mattina, 18 maggio 2021, all’età di 76 anni. Si trovava nella sua residenza di Milo in Sicilia. La sua morte ha lasciato un grandissimo vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato per moltissimi anni per via dei suoi brani e del suo modo di essere. Dopo la sua morte il fratello del famoso artista ha rotto il silenzio e ha svelato come sono stati i suoi ultimi giorni prima di morire.

Per anni la famiglia del cantautore ha mantenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. In un’intervista concessa al Corriere della Sera Michele, il fratello di Franco Battiato, ha fatto sapere che negli ultimi giorni aveva iniziato a perdere le facoltà. A detta sua il fratello non si è reso conto che le sue condizioni peggioravano sempre di più. In merito a ciò ha detto: “Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo“. L’uomo ha continuato dicendo che lui, sua moglie, suo genero, i nipoti, i collaboratori e due medici lo hanno circondato fino all’ultimo istante senza mai lasciarlo solo.

Il fratello di Franco Battiato racconta i suoi ultimi giorni, l’uomo fa sapere che si è spento senza accorgersene

Michele ha fatto poi sapere che i funerali del fratello saranno celebrati in forma privata. Lui stesso ha chiamato un amico sacerdote che conosceva e parlava con Battiato. Ha poi aggiunto: “Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza. Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d’ordine…”. In passato si era spesso parlato del fatto che Franco Battiato fosse affetto da una malattia neurodegenerativa, l’Alzhaimer. La sua famiglia aveva però sempre smentito le voci. Il Corriere della Sera fa sapere che è scattata dal 2018 la ‘progressiva perdita di connessione’, in seguito ad alcuni incidenti. L’artista siciliano si era rotto due volte il femore, scrisse poi il suo ultimo album nel 2019 intitolato ‘Torneremo ancora’.