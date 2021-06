Veronica Lario: biografia e vita privata dell’ex moglie di Silvio Berlusconi

Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Raffaella Bartolini, è stata un’attrice cinematografica, teatrale e televisiva. Oltre per la sua carriera, Veronica Lario è nota per essere la seconda moglie dell’ex premier Silvio Berlusconi. Il lungo matrimonio tra i due è stato molto discusso sui giornali, anche e soprattutto per le cifre da record che hanno caratterizzato il divorzio. Dopo anni di silenzio, Veronica Lario è tornata a parlare dell’ex marito quando è stato ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus. In merito Veronica si era detta molto preoccupata.

Veronica Lario, biografia

Veronica Lario nasce nel 1956 a Bologna. I genitori sono Flora Bartolini e Vladimiro Capponi. Il nome di battesimo è Miriam Raffaella Bartolini. Il padre biologico, infatti, sposato all’epoca della nascita, non volle riconoscerla. Veronica si affaccia molto giovane al mondo dello spettacolo. All’apice della sua carriera di attrice conosce Silvio Berlusconi. L’incontro avviene nel 1980 al Teatro Manzoni di Milano. Silvio Berlusconi, proprietario del teatro, rimane immediatamente colpito da Veronica. I due intraprendono subito una relazione, ma la convivenza ufficiale inizia solo cinque anni più tardi, in seguito al divorzio di Berlusconi dalla prima moglie.

Nel 1984 nasce Barbara, la prima figlia della coppia. Nel 1986 e nel 1988 nascono gli altri due figli: Eleonora e Luigi. Lario e Berlusconi si sposano nel 1990. Il matrimonio durerà fino al 2009, quando i due si separano. Nel 2014, cinque anni più tardi, il divorzio. Nonostante la posizione di first lady, Veronica Lario è apparsa raramente al fianco del marito in occasione di eventi pubblici. La donna ha anche più volte espresso una certa distanza dal pensiero politico del marito, guadagnando la simpatia di qualche avversario di Berlusconi.

La relazione tra i due è stata più volte al centro dello scandalo per via del comportamento di Berlusconi e di alcune dichiarazioni di Veronica. Una delle notizie che ha fatto più scalpore è quella relativa all’assegno di mantenimento che l’ex premier doveva versare alla donna: 3 milioni di euro al mese.

