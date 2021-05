Francesca Pascale: come vive oggi l’ex di Berlusconi

Francesca Pascale, dopo la fine della relazione con l’ex premier Silvio Berlusconi, appare completamente diversa. Pochi mesi fa la donna aveva rivelato di avere una relazione con la cantante Paola Turci: nonostante il grande riserbo, le due sembrano essere molto legate. Fortemente impegnata nelle lotte della comunità LGBQTI, continua a presenziare nelle manifestazioni a sostegno del DDL Zan. Francesca ha al contempo preso le distanze dalle posizioni più dure ed estremiste della destra italiana.

Pascale si muove su più fronti, appoggiando cause di varia natura. Recentemente ha dichiarato di voler aprire un’azienda agricola dedicata alla coltivazione della cannabis light. Il progetto prevede che all’interno dell’azienda trovino occupazione le donne uscite dal carcere.

Francesca Pascale: vita privata

Francesca Pascale nasce a Napoli il 25 luglio del 1985. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive alla Facoltà di Scienze Politiche. Nel frattempo lavora come showgirl nel programma “Telecafone“, in onda su Telecapri. È ancora giovanissima (21 anni) quando si candida per le elezioni municipali di Napoli, ottenendo, però, pochissimi voti.

Nel 2006 conosce Silvio Berlusconi e inizia subito a essere una sua grande sostenitrice. Nel 2009 entra nel Consiglio della Provincia di Napoli con il PDL.

L’amore nei confronti di Silvio Berlusconi sboccia immediatamente: lui, però, è ancora sposato con Veronica Lario. Per questa ragione Francesca Pascale tiene per sé i suoi sentimenti fino al 2011, quando Il Cavaliere, ormai single, decide di soprassedere sulla differenza d’età e di iniziare una relazione con la donna. Francesca si dichiara da subito molto gelosa del compagno e stringe presto un’importante amicizia con Marina, la figlia di Berlusconi.

La relazione tra i due prosegue fino al 2020, quando dichiarano ufficialmente la rottura. Pascale replica così alla notizia:

“Al mio presidente vorrò sempre un bene infinito. Gli auguro tutta la felicità del mondo e spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io”.

La storia con Paola Turci, invece, viene ufficializzata quando il settimanale Oggi pubblica le foto delle due che si scambiano effusioni su uno Yacht. Nello stesso periodo escono le prime voci che vedono Silvio Berlusconi, ormai 83enne, impegnato in una relazione con la politica Marta Fascina, 50 anni più giovane.

Leggi anche: Maneskin, il duro attacco della tv bielorrusa: “Spazzatura che sa di Aids”