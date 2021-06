Sanremo, tragico incidente stradale: muore una giovane madre di 36 anni

Si chiamava Luana Tamburrini e aveva 36 anni.

E’ lei la vittima del gravissimo incidente stradale di Sanremo in corso Marconi.

Lo schianto ha provocato un rogo con i mezzi distrutti dalle fiamme.

La donna è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il conducente del Tmax su cui viaggiava la giovane donna, poliziotto in servizio al commissariato di Sanremo, è in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure.

L’impatto è stato così violento che lo scooter è stato schiacciato contro un’auto parcheggiata. I mezzi sono stati avvolti dalle fiamme.

E’ rimasto ferito anche l’automobilista, un uomo di 80 anni. Nella città ligure di confine grande cordoglio per la scomparsa della giovane mamma.

Sanremo: il tragico incidente

Lo scooter con a bordo i due stava viaggiando in direzione Sanremo quando sulla sua strada ha trovato l’auto che, procedendo in direzione opposta, ha invaso l’altra corsia.

Probabile che il conducente ne abbia perso il controllo. L’impatto è stato violentissimo tanto che nel giro di qualche secondo si è scatenato un incendio che ha di fatto distrutto i tre mezzi.

La donna che viaggiava sullo scooter insieme al conducente è stata sbalzata di diversi metri riportando gravissime ferite che ne hanno provocato la morte durante il soccorso in ambulanza.

Il guidatore, invece, è stato salvato dal pronto intervento dei militi della Croce Azzurra di Vallecrosia che stavano passando in quel momento, di ritorno da un altro intervento.

Era rimasto incastrato tra le lamiere e, senza l’aiuto del personale sanitario, sarebbe rimasto coinvolto nell’incendio scatenatosi qualche secondo più tardi.

L’arrivo dei soccorsi

l personale della ‘Azzurra’ ha spento le fiamme con gli estintori in dotazione in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, prontamente allertati. Durante le operazioni di spegnimento un milite è rimasto lievemente ustionato.

Intanto i rilievi della Municipale, coadiuvata dalla Polizia e dai Carabinieri, hanno confermato la dinamica inziale.

Sul posto anche l’Anas che, visto l’incendio, installerà un senso unico alternato regolato da semaforo, per consentire i lavori di riasfaltatura di una porzione di bitume danneggiato dalle alte temperature.