Francesca Fagnani: chi è la giornalista che si è scontrata con Asia Argento

Francesca Fagnani è una giornalista e conduttrice televisiva dalla personalità molto forte. Negli ultimi giorni è diventato virale il video dell’intervista ad Asia Argento, che si è conclusa con uno scambio molto forte tra le due donne. Francesca, che non ama esporre la propria vita privata, è la compagna di Enrico Mentana da diversi anni. La relazione tra i due è nata nel 2013, dopo la fine del matrimonio del noto giornalista con Michela Rocco. Quando hanno iniziato a frequentarsi, Mentana aveva già avuto quattro figli. Fagnani ha un ottimo rapporto con tutti loro.

Francesca Fagnani: biografia e vita privata

Francesca Fagnani è nata a Roma nel 1978. Nella capitale è cresciuta insieme alla famiglia, alla quale è molto legata. La mamma le ha trasmesso l’amore per la lettura, che è ciò che l’ha indirizzata verso la carriera che oggi porta avanti.

Francesca è una giornalista di grande fama, bellissima ed elegante. Che il giornalismo fosse la sua strada si è capito fin da quando era piccola: insisteva spesso con la mamma per essere portata all’edicola e comprare quante più riviste possibile.

Laureata a “La Sapienza” di Roma, ha conseguito un dottorato in filologia dantesca. Nel 2001 si trovava in America, quando si presentò alla sede Rai chiedendo se necessitassero di qualcuno per mettere a posto le cassette. Tornata a Roma ha iniziato subito a lavorare come giornalista insieme a Giovanni Minoli e Michele Santoro. L’esordio in televisione avviene nella trasmissione Ballarò, accanto a Michele Santoro.

Dal 2018 conduce la trasmissione Le Belve, su NOVE. In questo programma intervista donne forti e determinate, con l’obiettivo di mostrare il lato più nascosto nella TV italiana del ruolo della donna. Una donna forte, a tratti anche dura, sicuramente capace di essere qualunque cosa desideri essere.

Proprio nella puntata andata in onda pochi giorni fa, Francesca Fagnani si è scontrata con Asia Argento: la giornalista ha posto delle domande sul tema Harvey Weinstein che hanno molto infastidito l’ospite.

