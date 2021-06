Giorgia Rossi: chi è la giornalista che lascia Mediaset per Dazn

Giorgia Rossi è una giornalista romana, conduttrice televisiva su diverse emittenti italiane. Negli ultimi giorni è uscita la notizia dell’abbandono della rete Mediaset per passare a Dazn. Mediaset, che su Giorgia aveva puntato molto, si trova privato di una giornalista capace e amata dal suo pubblico. Nel frattempo, il progetto di Dazn continua a crescere. Secondo alcuni rumors, questi avrebbero proposto un contratto decisamente più corposo alla bella giornalista romana.

Giorgia Rossi: biografia e vita privata

Giorgia Rossi è nata a Roma il 5 giugno 1987. Diplomata al liceo scientifico, si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ma non ha portato a termine gli studi. Giovanissima, diviene pubblicista per l’ordine dei giornalisti del Lazio. Ha appena vent’anni quando si inserisce nel mondo della televisione. I primi lavori sono con Roma Channel, un canale interamente dedicato al calcio e, in particolare, alla Roma. Negli anni successivi lavora per Sky, per poi trasferirsi in Rai, nel canale sportivo Rai Sport.

È il 2013 quando arriva a Mediaset. I primi passi nell’emittente di Berlusconi li muove nel programma Tiki Taka. La carriera nel mondo del giornalismo sportivo è ormai lanciata. Dopo poco si trasferisce a Studio Sport. Ma il vero salto di carriera arriva quando le viene affidata ala conduzione dei pre e post partita della Champions League e della serie A. Dopo diversi programmi dedicati al calcio, nel 2021 ha condotta la serata dedicata a La partita del cuore, su Canale 5, affiancata da Federica Panicucci e Pierluigi Pardo. Nel corso della serata, andata in onda il 25 maggio scorso, si sono sfidati in campo la Nazionale Italiana cantanti e i Campioni Per la Ricerca.

Per quanto riguarda la vita privata di Giorgia Rossi, dal 2017 è fidanzata con Alessio Conti, anche lui giornalista sportivo. Prima di lui, aveva avuto una relazione con Miralem Pjanic, il noto calciatore. Su Instagram vanta più di quattrocentomila followers.

