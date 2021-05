Ludovico Tersigni: chi è il nuovo conduttore di X Factor

Ludovico Tersigni sarà il nuovo presentatore del talent show X Factor. Ad annunciarlo è stato il sito Dagospia. Da parte di Sky è a arrivata la conferma del fatto che le selezioni per il professionista che prenderà il posto di Alessandro Cattelan sono terminate. In merito a Ludovico Tersigni, l’emittente fa sapere che era tra i candidati. Tersigni, attore, ha fatto breccia nel cuore del pubblico teen (e non solo) per la sua partecipazione nelle serie tv “Skam Italia” e “Summertime“. La notizia del suo ruolo in X Factor, uscita poche ore fa, ha già sollevato diverse polemiche: secondo alcuni, l’attore sarebbe troppo giovane e inesperto per condurre un programma di quel calibro. Al tempo stesso, alcuni colleghi esprimono il loro sostegno. Uno su tutti Tommaso Zorzi, che tramite Instagram stories si è detto felice che il mondo della televisione dia finalmente spazio ai giovani.

Ludovico Tersigni, vita privata e carriera

Ludovico Tersigni è nato a Roma e vive a Nettuno. Diplomato al liceo classico, fin da bambino ha partecipato a musical e spettacoli teatrali. Il debutto sul grande schermo è avvenuto quando era ancora giovanissimo: a 14 anni ha interpretato un ruolo nel film Arance & Martello. Due anni dopo lo ritroviamo nel film di Gabriele Muccino L’estate addosso. Successivamente è stato scritturato in alcune serie tv, quali Tutto può succedere, Skam Italia, Oltre la soglia e Summertime. Nel 2016 è stato il protagonista del film Slam: tutto per una ragazza.

L’attore, classe 1995, ha una passione per le moto e per la musica. Suona la chitarra e il basso e si definisce un vero outsider.

Ludovico Tersigni è anche il nipote di Diego Bianchi (Zoro), presentatore, blogger e regista italiano. Proprio lo zio, conduttore del programma Propaganda Live, in onda su La 7, in questi giorni è finito nel centro delle polemiche per il caso Rula Jebreal. La giornalista, infatti, ha rifiutato l’invito a partecipare al programma, in quanto unica donna in studio.