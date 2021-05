La reazione di Ludovico Tersigni alla notizia di essere scelto per X Factor

Adesso che il team di X Factor e di Fremantle lo hanno ufficializzato, lo possiamo davvero dire: Ludovico Tersigni sarà il conduttore della prossima edizione del talent di Sky. L’attore, noto per le serie di Skam Italia e Summertime, ha dovuto fare diversi provini per il ruolo che fino allo scorso anno apparteneva ad Alessandro Cattelan. Prenderà dunque le redini di uno dei programmi televisivi più seguiti e apprezzati, cercando di dare il meglio di sé anche nelle nuove vesti di presentatore che si ritroverà ad indossare.

L’azienda Fremantle, principale fornitore di Sky Italia per il quale produce lo show di X Factor, per comunicare la bella notizia a Ludovico Tersigni, ha deciso di tendergli uno scherzo. Nel quale il giovane attore viene ripreso pensando di dover sostenere l’ennesimo provino, non sa però che nella busta che gli viene consegnata per simulare un ipotetico verdetto c’è una sorpresa per lui.

Ludovico Tersigni scelto per tornare a parlare ai giovani

A motivare la scelta ricaduta su Tersigni è Sky Italia, che spiega: ”Il nome del nuovo conduttore è il primo tassello del mosaico di X Factor 2021 che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la Generazione Z, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni ne è uno dei volti più rappresentativi”.

A dire la sua è stato anche Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle: ”Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma. Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione con cui ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo della propria carriera artistica, virando senza alcuna esitazione rispetto a un percorso già molto ben avviato”.

Leggi anche: Giada de Blanck: chi è e cosa fa la figlia della contessa Patrizia de Blanck