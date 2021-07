Dentista incendia palestra con l’amante: danno poi fuoco allo studio dell’ex

Un dentista di 67 anni e la sua amante 64enne dallo scorso 28 giugno si trovano nel carcere San Vittore di Milano con le gravi accuse di incendio doloso aggravato dai motivi abietti e dal danno di rilevante entità, di attentato alla sicurezza di un impianto di gas e di tentato incendio. In un mese la coppia ha dato fuoco alla palestra ‘Fit Boutique’ di Buccinasco e allo studio di pilates che si trova nello stesso palazzo, al piano superiore.

Il motivi dei loro gesti al momento non sono ancora noti. Ad incastrarli sono stati le telecamere di videosorveglianza che li hanno ripresi con il volto scoperto. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella che avessero l’intenzione di far abbassare il prezzo dell’immobile per poterlo poi acquistare. Avrebbero poi incendiato anche lo studio di pilates per depistare le indagini. Al momento non è però escluso nemmeno un movente sentimentale dietro il loro gesto.

Il dentista e la sua amante hanno dato fuoco alla palestra lo scorso 28 maggio. Lo studio dentistico del 67enne si trova al piano superiore della palestra. Dopo aver appiccato l’incendio i due sono usciti dal palazzo e si sono fermati dall’altro lato dello stabile a guardare le fiamme. Il 27 giugno 2021 i due hanno cercato di dar fuoco anche allo studio di pilates, gestito dall’ex amante del dentista. La loro relazione era giunta al termine lo scorso febbraio dopo circa dieci anni.

Il 28 giugno è stato perquisito lo studio dentistico dell’67enne, gli agenti hanno trovato la scala che lui e la sua amante avevano utilizzato per dare fuoco alla palestra. A casa della 64enne è stata invece trovata la tanica utilizzata per portare la benzina sul luogo dell’incendio e le stesse scarpe e il fermaglio che indossava quel giorno e che si vedono nelle telecamere.

