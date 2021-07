Tiziana Moscadelli, uccisa a coltellate 45 anni fa. Il fratello vuole la verità

Quarantacinque anni dopo l’omicidio di Tiziana Moscadelli non ha ancora un responsabile.

Dopo sette mesi dall’avvio dell’indagine sui delitti irrisolti del milanese tra gli anni 60′ e 70′, i familiari di Tiziana parlano del loro dolore.

“Io ero solo un ragazzino. Mamma e papà cercarono di proteggermi ma capivo cosa succedeva“, dichiara il fratello.

“Intuì subito che l’uccisione di Tiziana venne dimenticata, archiviata. Sono quarantacinque anni che aspettiamo l’assassino“, conclude.

La morte di Tiziana Moscadelli

Tiziana Moscadelli venne assassinata il 12 febbraio 1976. Sul corpo i medici legali trovarono lesioni da arma da taglio al cuore, al fegato, al polmone destro, alla carotide e al cranio.

Un omicidio molto simile a quelli di altre donne per le quali, all’epoca, si parlava di un serial killer.

I primi sospetti della polizia riguardarono due travestiti, Pietro e Salvatore, anche se fu presto dimostrata la loro innocenza.

“Questo dolore infinito ti logora, ti scava dentro. C’è un senso di colpa ingiustificato che ossessiona un padre“, dichiara il fratello.

I sospetti sul cadavere

Tiziana venne rinvenuta supina in un angolo del soggiorno di casa sua. Molti documenti permettono di esplorare il mondo in cui Tiziana era finita e che forniscono elementi per solidificare l’idea di un serial killer.

“Mi sono ricordato di un bar in Via Tortona dove Tiziana andava spesso. Siccome si prostituiva e qualcuno la proteggeva, forse quel qualcuno bazzicava in quel bar“, continua nel racconto il fratello.

“Mi domando se le indagini siano cominciate in quel locale e se non fosse così mi domando il perché“.

Tiziana venne rinvenuta vestita e non nuda come si disse all’epoca. L’anomalia è come mai avesse voluto ricevere il suo assassino a casa e non al parco, come era solita fare.

Nessun rapporto sessuale o tentativo di esso, nessuna violenza da parte del killer.

Tutto è ancora avvolto da profondi dubbi che forse mai si risolveranno.

