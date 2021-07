La tragica vicenda si è svolta ieri, giovedì 22 luglio 2021 a Capri, a Marina Grande. Un autobus pieno di passeggeri è uscito fuori strada precipitando su uno stabilimento balneare, ha fatto un volo di cinque o sei metri dopodiché si è schiantato. Alla guida c’era l’autista Emanuele Melillo. L’uomo, un 33enne, a causa del violentissimo impatto ha perso la vita. 23 sono le persone rimaste ferite nell’incidente, 13 sono stati trasportati in elisoccorso a Napoli, due bambini sono stati ricoverati all’ospedale pediatrico Santobono.

Nessuno dei feriti è in pericolo di vita dopo il terribile incidente, hanno però riportato diversi traumi a causa del violento impatto. A perdere la vita solo il conducente, ha lasciato la compagna e il figlio piccolo, tra pochi mesi sarebbe diventato di nuovo padre. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso il minibus nel momento in cui è precipitato, le immagini sono scioccanti. Al momento non è nota la causa dell’incidente, sembra che il conducente abbia sterzato improvvisamene a destra per ragioni ancora da chiarire.

Minibus esce fuori strada e si ribalda a Capri, ancora ignote le cause dell’incidente

Emanuele Melillo potrebbe aver avuto un malore mentre era alla guida del minibus, o potrebbero esserci altre ragioni che hanno causato l’incidente. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda. Sul corpo del conducente dopo il drammatico episodio sarà effettuato l’esame autoptico.

LEGGI ANCHE -> Taranto, sparatoria durante la festa: litigio scoppiato per una ragazza