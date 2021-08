Si torna a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, scomparsa nel gennaio del 1994. Della donna, infatti, non si hanno più notizie e a far trapelare delle novità sulla stessa sarebbe stato il fratello minore, Yari Carrisi.

Scomparsa Ylenia Carrisi: l’indiscrezione di Dagospia

Come riportato dal sito Dagospia, l’uomo avrebbe avuto la possibilità di incontrare la sorella durante un viaggio a Santo Domingo. Un colloquio segreto quello tenutosi tra i due dove la donna avrebbe fatto sapere di non voler più tornare al centro dell’attenzione, così come lo era prima della sua scomparsa. “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“, ha detto Yari. “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto“, ha poi concluso il figlio di Al Bano e Romina.

La risposta di Al Bano e Yari Carrisi

L’indiscrezione, che è subito trapelata sul web, ha fatto infuriare il noto cantante, che ha così risposto: “Non penso proprio che mio figlio abbia detto di aver incontrato Ylenia. Sono dichiarazioni del tutto prive di fondamento. Purtroppo da anni c’è una speculazione sul nome di mia figlia, forse perché fa vendere i giornali. Vogliamo su questa vicenda essere lasciati in pace“.

Anche lo stesso Yari ha subito smentito quanto scritto da Dagospia: “Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso“, ha dichiarato l’uomo all’agenzia Adnkronos. Lo stesso, infatti, sta già preparando un programma in memoria della sorella scomparsa da New Orleans il 6 gennaio 1994.

