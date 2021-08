Un vero e proprio mistero quello che avvolge il giallo di Castelfranco Veneto dove una farmacista è stata trovata morta in casa. La vittima, Serena Fasan, aveva 37 anni e il suo corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione della cittadina in provincia di Treviso. Una tragedia che ha subito scosso la sua famiglia, tanto da portare lo zio a compiere il gesto estremo.

Farmacista trovata morta in casa: è giallo a Castelfranco Veneto

La donna, ritrovata senza vita dal compagno, è stata immediatamente soccorsa ma non c’è stato nulla da fare per salvarla. Ancora incerte le cause della sua morte, così come riportato da Il Corriere della Sera. Infatti, sul suo corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Nessuna colluttazione, dunque, all’origine del suo decesso, ma l’autopsia verrà svolta nelle prossime ore per provare a ricostruire la dinamica. La 37enne, farmacista, era molto conosciuta in paese. Si trovava in casa con il figlio di due anni che, però, si dormiva in un’altra stanza. Accanto al suo corpo è stato ritrovato anche lo smartphone che verrà analizzato dagli inquirenti nella speranza di trovare degli indizi utili a risolvere il mistero. La notizia, che ha sconvolto la comunità di Castelfranco Veneto, si aggiunge alla decisione dello zio della vittima di togliersi la vita.

Lo zio suicida dopo la morte della nipote

Infatti, poche ore dopo l’accaduto, il 55enne Simone Fasan si è lanciato nel vuoto da un ponte della zona. Non si conoscono ancora i motivi esatti del gesto estremo, ma il giallo della nipote potrebbe essere correlato a quanto accaduto all’uomo. I familiari, infatti, avevano tentato invano di mettersi in contatto con lui dopo quanto accaduto alla 37enne. Così, nella notte, il suo corpo è stato ritrovato dalle forze dell’ordine che avevano avviato la sua ricerca dopo l’allarme lanciato proprio dalle persone che lo conoscevano. Una doppia tragedia, quella di Castelfranco Veneto, sulla quale si cercherà di fare luce.