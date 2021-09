Elena Panciera, la moglie di Federico Lugato, ha voluto salutare così il marito, tramite un lungo post sui social. Il 39enne, scomparso lo scorso 26 agosto, era uscito di casa per quella che doveva essere una breve escursione. Da quel momento, però, si sono perse le sue tracce.

La scomparsa di Federico Lugato e l’esito delle ricerche

La moglie aveva provato a lanciare diversi appelli a chiunque si trovasse in zona affinché si potesse unire alle loro ricerche. Durate poco più di 10 giorni, queste erano state interrotte proprio nel momento in cui si pensava di non poterlo più ritrovare in vita. Le speranze di Elena, però, non si erano mai spente e, fino alla fine, voleva almeno avere il corpo del marito al suo fianco. Nella giornata di ieri, come riportato da Il Corriere del Veneto, la donna insieme alla sorella di Lugato, dovevano partecipare a una video-call con la prefettura di Belluno per decidere le mosse successive. Ma, poche ore prima, è arrivata la telefonata tanto attesa. Il corpo di Federico, infatti, è stato ritrovato poco fuori il sentiero che ormai veniva battuto da giorni. A notarlo è stato un finanziere, che si trovava proprio lì in zona.

L’ultimo saluto della moglie sui social

“Un amore così grande. Risate, soprattutto. Sempre con le lacrime, che Federico era così, e ci rideva sopra. Face buffe, incredule, gommose. Sorrisi, carezze, tanti abbracci, anche di tango. Silenzi, quanti silenzi, e parole giuste“: inizia così il post pubblicato da Elena Panciera. Che ha poi concluso: “Ne abbiamo fatte di cose insieme, amore mio. Ci siamo detti il nostro amore ogni giorno. Ce lo siamo vissuto. Ce lo siamo viaggiato, mangiato, bevuto, ballato, parlato, raccontato, litigato. E poi abbiamo fatto pace, sempre. Ci siamo scelti, ogni giorno, perché il nostro amore non era scontato. Era voluto, lottato, resistito. Era nostro e di nessun altro. Era unico e strano, come noi. Ciao mio“.

