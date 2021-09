Federico Lugato, scomparso: corsa contro il tempo per ritrovarlo

Sono ripartite ieri le ricerche di Federico Lugato, 39 anni, del quale non si hanno più notizie dal 26 agosto scorso, dopo un’escursione in Val di Zoldo.

Elena Panciera, moglie dell’uomo, da una settimana partecipa con coraggio alle ricerche.

“Io non voglio neppure pensare al peggio. Devo credere che lui sia ferito e che ci stia aspettando: lo troveremo“, afferma Elena.

“Sono molte le persone che si sono messe a disposizione per aiutarci a cercare Federico, speriamo che questa sia la giornata della buona notizia” afferma in un video pubblicato su Instagram.

Federico Lugato: tanta preoccupazione

Nei giorni scorsi, più di 100 persone hanno percorso il sentiero ad anello che l’uomo voleva affrontare nella giornata di giovedì.

Ma è tanta l’apprensione della moglie, degli amici e dei familiari di Federico.

“Stiamo anche cercando persone che possano averlo visto nella mattinata di giovedì, a Pralongo sul sentiero, in modo da riuscire a ricostruire meglio i suoi spostamenti”, continua la moglie.

“Se volete partecipare alle ricerche o avete informazioni su di lui, contattatemi direttamente sui social oppure contattate i soccorsi“.

Un importante supporto verrà fornito dai volontari di protezione civile che anche da altre province stanno offrendo la disponibilità a concorrere nelle ricerche.

Una corsa contro il tempo

Le ricerche proseguiranno almeno fino a domenica.

Questa la decisione dell’Unità di ricerca durante una riunione che si è tenuta due giorni fa in prefettura a Belluno.

Se non ci saranno novità, sabato è in programma un nuovo incontro per decidere se proseguire o fermare le perlustrazioni.

Un’ipotesi che la moglie di Federico Lugato non prende neanche in considerazione.

“Lui è lì fuori da qualche parte e si chiede perché non siamo ancora venuti a salvarlo. Ci servono altri volontari, gente esperta di montagna, che sa come muoversi in queste situazioni. Dobbiamo trovare mio marito“.

Numerose dimostrazioni di solidarietà

Sui social sono molti gli appelli per ritrovare Federico, anche da parte di personaggi famosi come Mauro Corona e Selvaggia Lucarelli.

Ogni minuto che passa fa spegnere le speranze di recuperare l’uomo ancora in vita. Soccorso alpino, vigili del fuoco, unità cinofile e decine di volontari stanno percorrendo la zona, allargando sempre più il raggio d’azione. Si utilizzano anche i droni, per osservare dall’alto ogni angolo della montagna, i sentieri, come quello dei Cengioni e quello che dal Passo Duran porta a Forcella La Porta.

