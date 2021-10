Omicidio Evan: chiesta perizia psichiatrica per la madre e il compagno

L’udienza in corte d’Assise a Siracusa in merito al caso del piccolo Evan è stata rinviata all’8 ottobre 2021. La giovanissima vittima è morta il 17 agosto 2020 all’ospedale di Modica, in Sicilia a causa delle percosse che aveva ricevuto in casa. La madre del piccolo, Letizia Spatola e il compagno Salvatore Blanco sono accusati di omicidio e maltrattamenti sul piccolo.

Anche se era già stata rifiutata in passato, gli avvocati dei due accusati hanno provato di nuovo a chiedere la perizia psichiatrica. La corte non ha preso subito una decisione, si è infatti riservata di decidere dopo sette giorni. L’udienza si svolgerà a porte chiuse alle 11 dell’8 ottobre. Poco prima del processo il padre del piccolo Evan, Stefano Lo Piccolo, in un’intervista concessa a Fanpage aveva fatto sapere che spera che l’ex compagna 24enne torni in carcere. A parer suo non è possibile che dopo sei mesi le siano stati concessi gli arresti domiciliari, pensa che dovrebbe avere l’ergastolo per non aver salvato il figlio.

Il 27enne ha ricordato con immenso dolore il giorno in cui ha nella camera mortuaria ha visto il figlio ridotto malissimo. Aveva costole rotte, spalla rotta, spina dorsale incrinata e una parte del viso sfondata. Lui l’aveva visto un paio di mesi prima, ogni tanto l’ex gli faceva delle videochiamate di nascosto del nuovo compagno. Ha poi rivelato che lo avevano minacciato dicendo che il figlio sarebbe morto se lui non avesse dato un contributo economico. Oggi l’unica cosa che vuole è avere giustizia e pace per Evan. Ha poi concluso dicendo: “Se non li condannano all’ergastolo o ad una pena importante vuol dire che non vogliono andare avanti e tutto sarà stato vano.”