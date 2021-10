Morte Dora Lagreca: il fidanzato sottoposto a perizia medico legale

Nei giorni scorsi Dora Lagreca, una giovane donna di trent’anni, è precipitata dal quarto piano dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato Antonio Capasso a Potenza. I due avevano trascorso una tranquilla e piacevole serata in compagnia di alcuni amici. Rientrati a casa è scoppiato un litigio tra loro tra le mura domestiche. La vittima si sarebbe poi lanciata dal balcone per togliersi la vita.

Il fidanzato della vittima è finito quasi subito nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. È stato proprio lui ad allarmare i soccorsi dopo che la 30enne si è lanciata dal balcone. Agli agenti durante l’interrogatorio ha detto di aver provato a fermarla senza riuscirci. Il ragazzo nei giorni scorsi è stato sottoposto per circa due ore in ospedale ad una perizia medico legale per verificare se sul corpo avesse ecchimosi o graffi, ma al momento non sono emerse altre novità.

Alcune amiche di Dora Lagreca a Chi l’ha visto hanno fatto sapere che il suo rapporto con il fidanzato è sempre stato burrascoso nei dieci mesi trascorsi insieme. Ad un’amica con un messaggio vocale aveva detto che Antonio aveva di nuovo sbagliato e che questa volta non riusciva perdonarlo. Le aveva anche detto di aver detto anche alla madre del fidanzato che la sua aggressività non era normale, come non lo era nemmeno la sua eccessiva gelosia. La vittima definiva la storia d’amore con Capasso malata e tossica.