Non è stato l’allarme del telefono a far svegliare di sobbalzo, nel cuore della notte, Ruth Hamilton, bensì un meteorite di 1,200 kg piombato sul suo letto.

La strana vicenda è accaduta in una cittadina del Canada, a Golden. La signora ha dapprima pensato ad un’esplosione o all’abbattimento di un albero sulla sua casa, ma quando ha acceso la luce ha notato l’inusuale pietra sul suo letto e il conseguente buco nel tetto.

Gli operatori del numero di emergenza da lei chiamati le hanno inizialmente riferito che poteva trattarsi di un’esplosione di un cantiere limitrofo ma gli operai hanno assicurato che non c’era stata nessuna esplosione. Nei giorni successivi, i ricercatori dell’università dell’Ontario Occidentale hanno invece confermato il dubbio: si trattava proprio di un meteorite.

In realtà, come riporta il quotidiano Today, la caduta di frammenti di asteroidi è un evento abbastanza comune che si verifica ad ogni ora del giorno. Quando sono abbastanza grandi riescono a superare l’atmosfera atterrando in diverse parti del mondo e diventando materiale di guadagno per venditori sulle aste di eBay.

L’evento, come quello vissuto dalla signora Hamilton, si era già verificato nel 1982 in una casa in Connecticut e nel 2020 in una fabbrica indonesiana.

Ruth Hamilton ha riferito di voler conservare il meteorite in segno della sua straordinaria fortuna. La pietra infatti le è piovuta nel letto ma lei non ha riportata nessun tipo di ferita.

