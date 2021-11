Paola Tonoli scomparsa da oltre 10 giorni, la sorella: “Pensiamo sia viva”

Paola Tonoli è scomparsa lo scorso 27 ottobre 2021 da San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. La donna, una 43enne, si trovava in casa sua quando è uscita in tarda serata e non è più tornata. Non ha portato con sé nulla, neppure il cellulare, la sua famiglia continua a credere che sia viva. La donna è stata avvistata per l’ultima volta il 2 novembre a Manerba, da quel momento non si hanno più sue notizie.

Le ricerche continuano senza sosta, oltre che via terra l’hanno cercata anche sul fondale del lago del Garda, al momento hanno dato tutte esito negativo. La sorella di Paola Tonoli, Chiara, ha fatto sapere che nonostante non ci siano stati più avvistamenti pensa che sia viva. Ha poi detto che alcune persone si sono permesse di menzionare sette sataniche e gruppi religiosi, a detta sua però è tutto falso. La donna ha rivelato che la sorella è molto confusa in questo periodo, non sta bene. Ha poi aggiunto: “Se qualcuno la vedesse la si può avvicinare chiedendole come sta. Essere accoglienti con lei. Poi bisogna chiamare i carabinieri o me”. Questo il numero di telefono della famiglia da contattare in caso di avvistamento: 3491795427.

La scorsa estate Paola Tonoli ha dovuto affrontare la perdita del figlio, morto dopo una caduta. A causa dell’immenso dolore provato la donna non si è ancora ripresa, per questo ad oggi è confusa. Al momento non è però certo che si sia allontanata da casa per questo motivo o se sia successo altro.

LEGGI ANCHE -> Nada Cella: sequestrato lo scooter dell’ex insegnante indagata