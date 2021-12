I fatti risalgono allo scorso 27 agosto, quando la 27enne brasiliana Rozalba Maria Grime ha ucciso l’amica 24enne Flavia Godinho Mafra. Il motivo? L’amica era incinta di 36 settimane e voleva rubare la sua bambina. Aveva organizzato un finto baby shower, dopo averla attirata con l’inganno l’ha colpita con violenza con un mattone per farla svenire. Mentre l’amica era priva di sensi con l’aiuto di un taglierino le ha fatto un cesareo per poter prendere la bimba e rapirla.

La 27enne da mesi fingeva di essere anche lei incinta, in questo modo pensava di non destare sospetti quando avrebbe rapito la figlia dell’amica. Un folle e macabro piano che però non è andato come sperava, durante il processo ha rivelato di aver studiato come praticare il cesareo guardando gli episodi di della serie televisiva Grey’s Anatomy e guardando video sul web.

La ferita che la donna ha causato alla vittima per portarle via la figlia non le ha lasciato scampo, è morta a causa di un’emorragia. La 27enne è accusata di omicidio di primo grado, tentato omicidio, frode procedurale, occultamento di cadavere, sottrazione di minore e presunto parto. La sua condanna è di 56 anni. Per fortuna la bimba si è salvata, ha riportato una ferita alla schiena ma è viva e sta bene. La piccola è stata affidata al padre e ai suoi familiari.

