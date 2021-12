Maria De Filippi compie 60 anni. Costanzo rivela: “Fra noi c’è amicizia”

Maria De Filippi festeggia il traguardo dei 60 anni.

Maria De Fillippi è sicuramente fra le conduttrici più amate e seguite della tv italiana. Il 5 dicembre raggiungerà un traguardo importante – i 60 anni – trenta dei quali passati fra studi televisivi e redazioni. Il suo modo di condurre sincero e diretto, la forte empatia mostrata nei confronti del pubblico e dei suoi ospiti sono il marchio di fabbrica dietro al successo di programmi impensabili nelle “mani” di qualcun altro: Amici, Uomini e donne, C’è posta per te – solo per citarne alcuni.

Dietro le quinte, però, De Filippi ricerca l’intimità. A svelarlo il compagno di una vita, Maurizio Costanzo, al quale è legata da trent’anni e sposata dal 1995: “Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. È la cosa che ci piace di più”. Il giornalista – sempre nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi – rivela poi il segreto di una relazione così duratura: “Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”. Un legame molto profondo, basato su sentimenti reciproci e radicati. Costanzo, però, ci ha messo un po’ a capire la reale natura di questo rapporto: “Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito. Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c’è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda convinzione”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore, che giunge come coronamento di un percorso vissuto insieme e come regalo per un traguardo importante.