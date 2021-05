Gabriele Costanzo: chi è il figlio di Maria de Filippi e Maurizio Costanzo

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria de Filippi. Giornalista e autore televisivo, lavora per Fascino, la casa di produzione televisiva di Maria de Filippi. Classe 1991, il ragazzo è stato adottato all’età di 13 anni. Nonostante la coppia sia composta dai volti più noti della tv italiana, il ragazzo è sempre rimasto lontano dai riflettori. La scelta di Gabriele, infatti, è quella di lavorare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ha avuto un ruolo in diversi programmi di Mediaset: Maurizio Costanzo Show, Amici, Uomini e Donne, C’è Posta Per Te. Dal 2017 lavora regolarmente nella redazione del Maurizio Costanzo Show.

Gabriele Costanzo, vita privata

Gabriele Costanzo nasce Roma nel 1991. Trascorre i primi anni della sua vita in un orfanotrofio della capitale. Nel 2004, all’età di 13 anni, l’adozione. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo prendono con sé il piccolo Gabriele. La coppia di conduttori ama moltissimo il ragazzo, terzo figlio per Costanzo, primo e unico per Maria. Gabriele non ha mai rilasciato interviste. Quel che si sa di lui deriva dalle parole dei genitori. Le ultime fotografie che lo ritraggono risalgono alle vacanze trascorse, come ogni anno, in compagnia dei genitori ad Ansedonia, su uno yacht lungo 33 metri.

Gabriele, dalle parole di Maria, sembra essere un ragazzo onesto e leale. La presentatrice racconta che non amava particolarmente studiare, preferiva passare il tempo con le ragazze.

“Una volta mi hanno convocata a scuola: mi risultava studiasse tutti i pomeriggi con un’amica ma la pagella non lo confermava. Ho chiesto allora alla signora che vive con noi cosa facesse ogni volta che tornava a casa da scuola con la compagna, e lei mi ha detto: ‘Stanno in bagno tutto il giorno, con le candele…’ Sono andata fuori di testa. Quando l’ho detto a Maurizio lui mi ha risposto: beh, sta sperimentando, che male c’è?”

Gabriele Costanzo è fidanzato con Francesca Quattrini, studentessa 22enne dello IED. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo hanno conosciuto la ragazza, con cui il figlio sembra fare sul serio. Sul profilo Instagram di Gabriele Costanzo moltissime foto li ritraggono vicini e innamoratissimi.

