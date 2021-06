Gianluca Tornese, ospite su RTL 102.5 News, condotto da Francesco Fardella, ha svelato alcuni retroscena della sua partecipazione a Uomini e Donne. L’influencer napoletano ha raccontato della rissa sfiorata durante la registrazione di una puntata. La discussione si è accesa al punto che è stato danneggiato anche lo studio in cui viene girato il programma. Fortunatamente, l’intervento della padrona di casa, Maria de Filippi, ha riportato l’ordine.

Chi è Gianluca Tornese

Gianluca Tornese è nato a Quarto (Napoli) l’11 Marzo 1992. Altissimo, bello e dal fisico scultoreo, il 28enne partenopeo si è fatto conoscere in TV partecipando a diversi programmi. L’esperienza televisiva che gli ha fornito l’accesso al mondo dello spettacolo è quella di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Gianluca ha partecipato per ben due stagioni al reality. La prima è sicuramente quella in cui si è distinto, entrando nel cuore dei fan del programma. Era infatti corteggiatore della bellissima deejay Valentina Dallari, che lo ha portato fino alla scelta. Al momento della decisione finale, però, ha preferito un altro corteggiatore: Andrea Melchiorre.

Gianluca Tornese è tornato nello studio di Canale 5 qualche anno dopo la prima esperienza. Nella seconda occasione è entrato per corteggiare Nilufar Addati, ma anche in questo caso non è stato scelto dalla tronista, che è uscita dal programma insieme a Giordano Mazzocchi.

Gianluca ha partecipato all’ultima edizione de La Pupa, il Secchione e Viceversa, nel ruolo di Pupo. Durante il programma si è guadagnato la simpatia del pubblico e del presentatore, Andrea Pucci. Gianluca si è infatti mostrato umile e dall’animo buono, liberato da quella patina di perfezione che traspare dal suo profilo Instagram.

La rissa a Uomini e Donne

Durante la prima esperienza a Uomini e Donne Gianluca Tornese racconta di aver avuto molte discussioni con il rivale corteggiatore di Valentina Dallari, Mariano Catanzaro. In un’occasione, i due hanno totalmente perso il controllo: “Ci sono state tante scintille e tante botte, anche dietro i camerini. Abbiamo rotto qualche telecamera. Chi le ha pagate? Maria De Filippi”.

Ma i due non si sono risparmiati nemmeno davanti alle telecamere: “Anche dentro lo studio è successo il putiferio, è dovuta entrare la sicurezza, si è intromesso Gianni Sperti…”. Le scene sono state prontamente tagliate dalla produzione del programma. Oggi Gianluca si dice pentito di essere arrivato a tanto: era molto giovane e cadeva facilmente nelle provocazioni.

