Amos Bocelli, chi è e cosa fa il primogenito di Andrea Bocelli

Amos Bocelli è il primo figlio dell’amatissimo Andrea Bocelli. Nato dalla relazione tra il tenore italiano ed Enrica Cenzatti, ha un fratello e una sorella, Matteo e Virginia. La mamma di Amos e Matteo, Enrica, è stato il primo amore (e la prima moglie) di Bocelli. Quando i due si sono conosciuti Enrica Cenzatti aveva solo 17 anni: fu amore a prima vista, la loro relazione perdurò fino al 2002. La coppia ha avuto due figli, Amos e Matteo.

Amos Bocelli, biografia e vita privata del primogenito di Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti

Amos Bocelli è nato il 22 febbraio 1995 (26 anni). Il ragazzo ha sempre mantenuto un grande riserbo sulla propria vita privata, per questa ragione si hanno poche informazioni. Amos, a differenza del fratello, ha deciso di non seguire le orme del padre. Mentre Matteo è diventato a sua volta un cantante, il primogenito ha intrapreso una strada del tutto differente. Si è infatti laureato in Ingegneria aerospaziale all’Università degli Studi di Pisa. Attualmente lavora nella fondazione del padre, con il quale sembra avere un rapporto molto stretto. Lui e il fratello lo hanno accompagnato più volte al pianoforte nelle esibizioni pubbliche del noto padre.

Proprio una lettera scritta da papà Andrea in occasione della laurea di Amos aveva commosso l’Italia. Il giorno della discussione di laurea, infatti, il padre non era presente per via di importanti impegni di lavoro. Non ha però mancato di dedicare ad Amos una bellissima lettera, nella quale ha espresso tutto il suo amore per il figlio:

“Caro Amossino […] Quando ti ho conosciuto, poco più di vent’anni fa, un tempo che è passato con la velocità di un lampo, sollevandoti al petto, piano piano, per paura di farti male, in quell’istante ho capito che la mia vita era di colpo cambiata e che la vita di quel bimbo appena nato, che tenevo tra le braccia, già valeva più della mia stessa vita”.

