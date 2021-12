Massimo Ferrero, lo sfogo dal carcere e le intercettazioni

Massimo Ferrero, ormai ex Presidente della Sampdoria, si trova nel carcere di San Vittore a Milano.

Lunedì 6 dicembre l’arresto, mentre si trovata in un hotel milanese in attesa di incontrare il nuovo allenatore della squadra.

Respinta, per ora, la richiesta di ottenere gli arresti domiciliari a Roma: Ferrero è considerato dalla Procura e dagli investigatori a capo di una serie di reati societari.

Tali reati avrebbero portato alla bancarotta e al fallimento numerose aziende nel settore cinematografico, turistico e alberghiero.

Massimo Ferrero: indagata la famiglia

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per la figlia Vanessa, un nipote di Massimo Ferrero e altre tre persone.

Tra gli arrestati anche l’autista dell’uomo.

L’avvocato della difesa ha dichiarato che è stata depositata un’istanza per consentire a Ferrero di assistere a una perquisizione domiciliare presso la sua residenza romana.

Oltre alla bancarotta permane la richiesta di concordato preventivo fatta da parte dello stesso Ferrero per altre due sue società in liquidazione (Eleven Finance e Farvem).

Le prime parole dal carcere

Ferrero è arrabbiato e preoccupato per l’intera vicenda.

“Ieri mi si è alzata troppo la pressione”, ha detto a uno dei suoi legali, Giuseppina Tenga.

“Per fortuna adesso sto bene, quantomeno mi sono arrivati i vestiti. Perché ieri non abbiamo potuto fare nemmeno quello. Black out totale”, ha dichiarato l’uomo.

Una tra tutte le cose che ha fatto infuriare Ferro c’è la questione della cassaforte.

“Solo io potevo aprire la cassaforte a Roma, invece hanno chiamato un fabbro e usato la fiamma ossidrica”.

Le intercettazioni

Esistono anche delle intercettazioni telefoniche che chiariscono la situazione venutasi a creare e le ragioni per cui Ferrero si è ritrovato in questa posizione.

Le intercettazioni in questione riguardano dialoghi tra lo stesso Ferrero e alcuni suoi collaboratori, come il commercialista Gianluca Vidal, il suo braccio destro, Andrea Diamanti, e commenti della figlia Vanessa con il compagno, Filippo Boggiani.

Ecco una chiamata tra Vidal e Diamanti.

“Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria! Massimo ha duecento milioni di euro di debiti. Quando mi ha parlato di questo progetto gli ho detto: Massimo mi fai quasi ridere… Sei pieno di debiti… Non sai come ne uscirai e pensi a comprare?“.

E Diamanti replica: “È stata fatta talmente tanta m… dentro queste società che è veramente preoccupante come sono state gestite. Perché Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale, ma anche il peggior nemico di sé stesso. Lui dice di non essere avido, ma in realtà vuole sempre di più. Lui mi dice “io voglio prendere più di questo”, io gli dico “Massimo ma sei fallito!”“.