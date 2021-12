Jose Tellez aggredito nel giardino di casa: ucciso di botte davanti alla figlia

La drammatica vicenda si è svolta a Chicago, nel quartiere Gage Park, il 49enne Jose Tellez originario del Messico è stato brutalmente ucciso nel giardino della sua abitazione. Stando alle prime informazioni sul caso, l’uomo stava mettendo le luci di Natale in una siepe quando è stato improvvisamente aggredito. Alcuni sconosciuti hanno iniziato a picchiarlo, lo hanno ripetutamente colpito alla testa con alcuni oggetti contundenti lasciandolo a terra in una pozza del suo sangue.

Il violento episodio è avvenuto davanti agli occhi spaventati della figlia di Jose Tellez. La piccola in preda alla paura e all’agitazione ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo in cui si è svolta la vicenda, all’arrivo del personale medico le condizioni della vittima erano disperate. Trasportato d’urgenza in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma i loro sforzi sono stati del tutto vani. Il 49enne è morto poche ore dopo l’arrivo in ospedale.

Un vicino di casa, tra i primi a soccorrere la vittima, ai giornali ha rivelato di aver sentito sua figlia urlare e di essersi precipitato per capire cosa fosse successo. C’era molto sangue ed è per questo che ha chiesto alla ragazzina di prendere una coperta per coprirgli la testa. Il 49enne è morto a causa delle lesioni multiple al cranio. Gli agenti indagano ma al momento non è noto chi lo abbia aggredito e perché.

