Svezia, 20enne accoltella 7 persone per strada: possibile atto terroristico

La drammatica vicenda si è svolta a Vetlanda, in Svezia, al momento i poliziotti temono che possa essersi trattato di un attacco terroristico. L’autore della vicenda è un giovane ragazzo di soli vent’anni, questo ha aggredito persone in diversi punti della città. A fermarlo è stato poi un agente che gli ha sparato alla gamba.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 marzo 2021, a Vetlanda. Prima di essere bloccato il giovane 20enne ha ferito sette persone con un’arma tagliente, tre di loro rischiano la vita a causa delle gravi ferite riportate in seguito all’improvvisa e folle aggressione. Al momento non è noto il movente che abbia spinto il ragazzo a compiere simili gesti. Il 20enne era già noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati minori.

Dopo che è stato ferito ad una gamba da un agente con un colpo di arma da fuoco, il 20enne è stato subito trasportato in ospedale per ricevere le cure adeguate. Il ragazzo non ha riportato gravi ferite, presto la polizia potrà interrogarlo per capire cosa lo abbia spinto ad aggredire quelle persone per strada. Al momento l’aggressore è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, si continua però a vagliare anche l’ipotesi dell’atto terroristico.