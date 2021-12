Marta Novello fu accoltellata da un 15enne: condannato a 6 anni e 8 mesi

La terribile vicenda si è svolta lo scorso 22 marzo 2021, fu un ragazzino di soli 15 anni ad accoltellare senza alcuna ragione Marta Novello mentre lei stava facendo Jogging a Mogliano Veneto. L’aggressione è avvenuta all’improvviso, il ragazzo si è avvicinato a lei con una bicicletta e l’ha colpita con almeno venti coltellate. I fendenti le avevano danneggiato anche i polmoni, in seguito all’aggressione la giovane donna era rimasta distesa a terra in una pozza del suo sangue. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime.

Il 15enne in seguito alla vicenda era stato condotto nel carcere minorile di Treviso in attesa del processo per le imputazioni di tentato omicidio e tentata rapina. La madre dell’aggressore in preda alla disperazione, ma sollevata dopo che Marta Novella si era svegliata, aveva fatto sapere che il figlio è cambiato con l’inizio della Dad.

Sottoposto alla valutazione psichiatrica era stata esclusa una vera e propria infermità mentale nei confronti del ragazzo. Il 15enne dopo il processo per le accuse di tentata rapina e tentato omicidio è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere. La sua pena è stata ridotta con rito abbreviato. Il tribunale dei minori ha riconosciuto il vizio di mente parziale e non totale come aveva invece richiesto la difesa del ragazzo. Oggi Marta Novello fortunatamente sta bene, però è viva per miracolo.